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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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DTB - MTG maçı olaylarına ağır fatura

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Disiplin Kurulu, Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü maçından sonra yaşanan olaylara karışanlara ağır cezalar verdi. 4 futbolcu toplam DTB futbolcularından Emek Kırılmaz 12 maç, Ali Savaşan 3 maç ceza aldı. MTG fizyoterapisiti Oğuzhan Karabulut 10 maç, futbolcu Ufuk Şimşek 8 maç, Mehmet Gürlü, 3 maç ceza aldı. Sahaları kapatılan her 2 kulübe 5,000'er TL para cezası verildi

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DTB - MTG maçı olaylarına ağır fatura
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11. haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 16 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 antrenör ceza alırken, 14 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 30 Kasım 2018 - 3 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:     

"Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan DTB – MTG maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak

Kurulumuza yapılan sevkler hakkında düzenlenen raporlar ve incelenen yayıncı kuruluş görüntüleri değerlendirildikten sonra;

"Rakip takım futbolcularını darp ederek olayların başlamasına neden olduğu tespit edilen DTB futbolcusu Emek Kırılmaz’a, 12 maç, yaşanan olaylarda rakip takım futbolcularına saldırıda bulunarak darp ettiği tespit edilen MTG fizyoterapisiti Oğuzhan Karabulut’a, 10 maç, rakip takım futbolcusuna darp ettiği tespit edilen MTG futbolcusu Ufuk Şimşek’e, 8 maç, kavgaya karıştıkları tespit edilen DTB futbolcusu Ali Savaşan ile MTG futbolcusu Mehmet Gürlü’ye,  3’er maç ceza verildi.

Taraftarlarının ve futbolcularının neden olduğu saha olayları nedeni ile her iki kulübe de 1’er maç saha kapatma cezası ile birlikte 5,000’er TL para cezası verildi."

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