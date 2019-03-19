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Drogba, barış mesajı verdi

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Drogba, barış mesajı verdi
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Mağusa Türk Gücü ile NEA Salamina arasında Pile'de başlayan maç öncesinde, Fildişili Dünya yıldızı eski futbolcu Didier Drogba da konuşma yaptı. Drogba konuşmasında barış mesajı verirken, Kıbrıs'ta barış için umut ve dayanışma mesajı verdi. Drogba, Mağusa Türk Gücü taraftarına ise "üçlü çektirerek" tezahürat yaptırdı.

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