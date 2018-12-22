Futbolumuzda son dönemlerde büyük önem kazanan ve minik yıldızların, iyi birer sporcu olarak yetişmesine olanak yaratan futbol akademileri, kendi aralarında maçlar yaparak, miniklerin yetişmesine katkı koyuyorlar.

Kazananın önemli olmadığı, fair play’in ön plana çıkarıldığı maçlardan biri de dün GG antrenman sahasında Oyna GG Futbol Akademi ile Cihangir Akademi arasında oynandı. Yapılan dostluk maçında ise dostluk kazandı. Maçta eğitmenler tarafından, maç kazanmaktan arkadaş kazanılmasına dikkat gösterildi.