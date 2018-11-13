Dostluğu pekiştirdiler

KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde U21 Milli Takımı ile karşılaşma yapmak için ülkemizde bulunan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) heyeti, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. LTTFF Başkanı Serdar Sarı ve yönetim kurulu, Sertoğlu’nu ziyaret ederek anı plaketi takdim etti. İşbirliği içerisinde uzun yıllardır çalışmalar yapan iki kurum arasındaki dostluğun da pekiştiği ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Genel Sekreter Av. Enver Baturalp, LTTFF Başkanı Serdar Sarı ve LTTFF yönetim kurulu üyeleri yer aldı. 15 Kasım KKTC'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında KKTC U21 Milli Takımı ile LTTFF U21 Karması arasında oynanacak dostluk karşılaşması yarın (14 Kasım 2018 Çarşamba) 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.