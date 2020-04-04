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Dorukhan’dan yeni sözleşme polemiğine son nokta

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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, menajerinin yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Dorukhan, "Kulübümde mutluyum, ne kontrat ne de para talebim var" dedi

Dorukhan’dan yeni sözleşme polemiğine son nokta

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, menajerinin yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı taraftarlara seslendi.

Milli futbolcu, menajerinin "Beşiktaş'tan yazılı bir teklif almadık" açıklamasının ardından yaşanan polemiklere son noktayı koydu.

Dorukhan, "Beşiktaş’a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur." dedi.

Kulübünde mutlu olduğunu ifade eden 23 yaşındaki oyuncu, "Sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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