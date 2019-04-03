Dorukhan Avrupa kulüplerinin radarında

Beşiktaş'taki etkili futboluyla A Milli takıma yükselen Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genoa ve Atletico Madrid de genç futbolcu için nabız yokluyor

Beşiktaş’ta formayı aldığı günden beri performansını yükselten ve A Milli takıma yükselen Dorukhan Toköz, Avrupa takımlarının gündemine girdi.

Kulübe ulaşan resmi bir teklif olmasa da menajerlerin 22 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi.

İtalyan ekibi Genoa'nın Dorukhan için 6 Milyon Euro’yu gözden çıkardığı ancak Beşiktaş'ın bu rakama genç futbolcuyu bırakmayacağı bildirildi.

Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid’in de yakından takip ettiği milli futbolcusunu kısa vadede bırakmayı düşünmüyor.

Başkan Fikret Orman'ın her fırsatta söylediği gibi iyi bir teklif gelmesi halinde Dorukhan'a da Avrupa yolu açılabilir.

Yönetimin, genç futbolcunun transferine onay vereceği rakam ise en az 15 Milyon Euro olacak.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş yönetimi, UEFA ile görüşmelerini sürdürüyor.

UEFA'dan ek süre isteyen yönetim, önümüzdeki haftaya kadar futbolcuların birikmiş ödemelerini yaparak lisansını alacak.