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Dörtyol’un transferleri Aliağaspor’dan

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Dörtyol, Türkiye’den 2 futbolcu transferi gerçekleştirirken, Aliağaspor’dan Burak Toker ve Berkant İstanbul’u transfer ederek, takımın hücum gücünü güçlendirdi

Dörtyol’un transferleri Aliağaspor’dan

Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Ligin ikinci devresinde daha başarılı olmayı hedefleyen Dörtyol, Türkiye’den 2 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Antrenmanlarda ve oynanan hazırlık maçında teknik direktör Ahmet Ogan’ın beğendiği her 2 futbolcu takımın hücum gücüne önemli katkı sağlayacaklar. Dörtyol transferlerini, İzmir’in BAL’daki temsilcilerinden Aliağaspor’dan yaptı. Burak Toker ve Berkant İstanbul, sezonun ikinci devresinde Dörtyol forması giyecekler.

Fenerbahçe alt yapısından yetişmiş olan 25 yaşındaki Burak Toker forvet arkası, Bucaspor alt yapısından yetişmiş olan 23 yaşındaki Berkant İstanbul ise forvet mevkisinde oynuyor.

Burak Toker ve Berkant İstanbul, dün kulüp asbaşkanı olan ve futbolcuların transferlerine sponsor olan Nural Construction direktörü Yunus Nuraş eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attılar.

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