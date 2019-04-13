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Dörtyol’un başarısı Aydın’da ses getirdi

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Dörtyol’un kadrosunda Aydınlı futbolcu Kamil Tosun’un da bulunması nedeniyle Aydın Denge Gazetesi, tarihinde ilk kez Birinci Lige yükselen Dörtyol’un başarısını haber yaptı

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Dörtyol’un başarısı Aydın’da ses getirdi
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BTM Birinci Lig play off finalinde Karaoğlanoğlu’nu mağlup ederek tarihinde ilk kez Birinci Lige yükselen Dörtyol’un başarısı Türkiye’nin Aydın ilinde de ses getirdi.

Dörtyol’un kadrosunda bulunan Aydınlı futbolcu Kamil Tosun’un da Dörtyol kadrosunda olması nedeniyle Aydın Denge Gazetesinde Dörtyol’un başarısı ile ilgili şu haber yapıldı:

“Aydınlı futbolcu Kamil Tosun’un eğitim nedeniyle gittiği Kıbrıs'ta transfer olduğu takımında şampiyonluk yaşadı. Son olarak Salavatlı Belediyespor'da oynayan Tosun, Dörtyolspor'a transfer olmuştu. Kıbrıs'ta şampiyonluk yaşayan Tosun, kariyerine bir başarı daha ekledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi'nde Play-Off finalinde Karaoğlanoğlu ile karşılaşan Dörtyol, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve K-PET 1. Lige yükseldi. Aydınlı futbolcu Kamil Tosun'un formasını terlettiği Dörtyol, gelecek sezon K-PET Birinci Ligde mücadele edecek. Tosun, "İnsanın emeklerinin karşılığını alması kadar güzel bir mutluluk yok" ifadelerini paylaştı.

Tosun daha önce Pamukspor, Nazilli Belediyespor, Yıldızgücü, Merkez Yeniköyspor, İsabeyli Şırlanspor ve Salavatlı Belediyespor formalarını terletti. Tosun'un ayrıca Yıldızgücü ile U19 Türkiye Şampiyonluğu başarısı da bulunuyor.”

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