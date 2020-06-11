Dörtyol’da yönetim çıkarma yaptı

Yönetim kurulu tam kadro antrenmana gelerek ihtiyaçların karşılamasında koymuş olduğu katkı ve destek vermeleri teknik kadro ve futbolcuları memnun etti

K-Pet 1.lig ekiplerinden Dörtyol covid-19 süreci sonrasına kalan 8 haftalık lig maratonu için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özakaraman yönetiminde çalışmalara yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol’da dün yapılan antrenmana yönetim adeta çıkarma yaparak tam kadro olarak yapılan atrenmanı yerinde izledi. Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu dün yapılan antrenmanı yakından takip ederek futbolculara ve teknik kadroya moral verdi. Türkiye’li oyuncular Berkant İstanbul, Burak Toker ve ameliyat olan kaptan Can Özsoy çalışmalarda yer almazken, antrenmanlara 24 kişilik oyuncu grubunun eksiksiz katılması teknik direktör Ahmet Ogan’nı mutlu ederken, oyuncuların çalışma istekleri ve tempolarından dolayı da oldukça memnun.

Yönetimden Çıkarma

18 Mayıs’ta mesafeli olarak başlatılan çalışmalarda haftanın 6 günü yoğun bir şekilde antrenmanlara devam eden Dörtyol’da dördüncü hafta geride kalırken, hazırlık maçları ile de çalışmaları sürdürüyor. Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk başkanlığındaki, Asbaşkanlar Murat Çalışkan, Yunus Nural, Genel Sekreter Ekrem Soyşen ve yönetim kurulu adeta çıkarma yaparak dün yapılan antrenmanı yakından takip ederek futbolculara ve teknik kadroya moral vererek destek belirtirken, baklava ikramında bulunuldu. Yönetim kurulu tam kadro antrenmana gelerek ihtiyaçların karşılamasında koymuş olduğu katkı ve destek vermeleri teknik kadro ve futbolcuları memnun ederken, kalan 8 haftalık maç periyodunda da konulan hedefe ulaşılacağına olan inançlarını yineleyerek futbolculara ve teknik kadroya başarılar dilediler.

Hazırlık Dönemi Sonuna Geldik

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan yaptığı açıklamada, covid-19 süreci ile futbol verilen aranın ardından yeniden çalışamlara başladıklarını, farklı ve zorlu bir süreç olduğunu belirterek, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Futbolcuların antrenmanlara katılımdan, çalışmalardaki istekli oluşlarından ve özverilerinden son derece memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirdikleri düşüncesinde olduğunu ve sonuna geldiklerini söyledi. Teknik direktör Ahmet Ogan bugün yapacakları son antrenman ve 13 Haziran Cumartesi günü süper lig ekiplerinden Cihangir ile son hazırlık maçın oynayarak hazırlık dönemi geride kalacağını belirterek, 15 Haziran Pazartesi’nden itibaren müsabaka dönemine geçilerek, 23.haftada evlerinde oynayacakları Gençler Birliği karşılaşması hazılıklarına başlayacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısı adına koymuş oldukları hedefin, covid-19 sonrasında kalan 8 haftada da devam ettiğini belirten teknik direktör Ahmet Ogan, antrenmanlarımızı yakından takip eden başkanı Erhan Öztürk başkanlığındaki, Asbaşkanlar Murat Çalışkan, Yunus Nural, genel sekreter Ekrem Soyşen ve yönetim kurulunun bizlere gösterdiği ilgi ve güvenden dolayı teknik kadrom ve futbolcularım adına çok teşekkür ederim dedi.