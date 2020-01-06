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Dörtyol’da yaprak dökümü

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Dörtyol’da yaprak dökümü

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği K-PET Birinci Ligde başarılı bir ilk devre geçiren Dörtyol’da, ikinci devre öncesinde 3 önemli futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.

Dörtyol teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, ara transfer döneminin sürdüğü bu günlerde 3 futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı.

Deneyimli savunmacı Mustafa Tekpınar (Cziyo), başarılı savunmacı Ali Özay Çelik ve başarılı hücumcu Mustafa Çelik, kulüple dostça yollarını ayırdılar. Her 3 futbolcu da kendilerine gelen teklifleri değerlendirecekler.

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