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Dörtyol’da tıs yok

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Dörtyol ile Karşıyaka arasında oynanan maç dengeli geçerken, gol atamayan taraflar birer puanı hanelerine yazdırdılar

Dörtyol’da tıs yok
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Yer: Dörtyol Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu

Dörtyol: Süleyman, Can(İskender), Ali, Ayberk (Furkan), Olcay, Anıl, Mustafa Tekpınar, Osman, Mustafa Çelik, Rıdvan, Mustafa (Melih)

Karşıyaka: Şahin, Olgun, Oğuzhan, Muhammed, Mehmet, Eyüp, Bayram, Edip, Salih, Tahir, Hüseyin

K-PET Birinci Ligde yeşil beyazlı Dörtyol ile Karşıyaka arasında oynanan maç dengeli geçerken, gol atamayan taraflar birer puanı hanelerine yazdırdılar.

Karşıyaka’nın az da olsa daha etkili olduğu maç mücadele gücü ön plana çıkarken, maçtan gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sona erdi. Dörtyol’dan Osman Şanverdi 90. Dakikada kırmızı kart gördü.

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