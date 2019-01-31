Dörtyol’da şampiyon Değirmenlik

Dörtyol Akademi organizasyonluğunda gerçekleştirilen U15 Yıldızlar Futbol Turnuvasında Değirmenlik U15 Takımı şampiyon oldu

Dörtyol Spor Kulübü tarafından, Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda düzenlenen U15 Yıldızlar Turnuvası tamamlandı.

Dörtyol Akademi organizasyonluğunda gerçekleştirilen U15 Yıldızlar Futbol Turnuvasına Dörtyol, Maraş Gençlik, Çanakkale ve Değirmenlik takımlarından oluşan dört takım katıldı. Futbol Federasyonu tarafından düzenlecek olan U15 Yıldızlar Ligi öncesinde en ciddi hazırlık olarak görülen turnuvada, yıldz sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattılar. Turnuvada Değirmenlik Dörtyol’u, Maraş Gençlik de Çanakkale’yi mağlup ederek finale yükselen takımlar oldular. Turnuvanın finalinde Değirmenlik rakibi Maraş Gençlik’i mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük maçında ise Çanakkale rakibi Dörtyol’u mağlup ederek üçüncü oldu.