Dörtyol’da Ogan'a emanet

Dörtyol’da görevinden istifa eden teknik direktör Batu Seyis’in yerine teknik direktör Ahmet Ogan göreve getirildi

K-Pet 1.ligde Dörtyol’da görevinden istifa eden teknik direktör Batu Seyis’in yerine teknik direktör Ahmet Ogan göreve getirildi. Dün bir araya gelen Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, Asbaşkan Ergün Görsay ile teknik direktör Ahmet Ogan arasında yapılan görüşmelerden sonra anlaşmaya varıldı. SBS Home Desıgn mağaza sahibi asbaşkan Ergün Görsay’ın offisinde teknik direktör Ahmet Ogan’la sözleşme imzalandı. Tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele eden Dörtyol ile anlaşma sağlayan teknik direktör Ahmet Ogan takımla birlikte ilk antrenmana dün akşam çıktı. Dörtyol’un yeni teknik direktör Ahmet Ogan birlikte çalışacağı teknik kadro da yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman görev yapacak.

Hedefimizden Şaşmadık

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, tarihlerinde ilk kez 1.ligde mücadele etmenin zorulkların yaşadıklarını belirterek, geride kalan altı haftada bekledikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Teknik direktör Batu Seyis’in istifa etmesi ile birlikte yeni arayış içerisine girdikleri belirten başkan Erhan Öztürk, ligi iyi tanıyan teknik direktör Ahmet Ogan ile anlaşarak göreve getirdikleri açıkladı. Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk, ligdeki hedeflerinden şaşmadıklarını ifade ederek, görevden ayrılan teknik direktör Batu Seyis’e de yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Başarıya Ulaşabileceğimize İnanıyorum

Dörtyol Spor Kulübü’nde teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Ogan, ligde geride kalan altı hafta sonunda beklenilen sonuçların alınamadığına vurgu yaparak, yeni başlayan süreç içinde birlik, beraberlikle Dörtyol’un hedefleri doğrultusunda başarıya ulaşabileceklerine inandığını belirtti. Başkan Erhan Öztürk ve yönetim kuruluna güvenerek göreve getirdiklerinden dolayı teşekkür eden Ahmet Ogan, sezon başı oluşturulan kadronun kaliteli bir kadro olduğunun altını çizerek, yeni başlayan süreçte çok çalışmaları gerektiğini belirtti. Tarihinde ilk kez 1.ligde mcadele etmenin dez avantajları olduğunu, ancak ilk devre adına kalan maçlarda toplayabilecekleri maxsimum puanları toplamak istediklerini belirten Ahmet Ogan, çok iyi çalışan başkan, yöneticiler, futbolcular ve içerde dışlarda daima yanlarında olan taraftarlarımız ile birlikte iyi işler yapacaklarına inancının tam olduğunu ifade etti. Hazırlık dönemi ve sezon başından beşinci hafataya kadar takımda görev yapan teknik direktör Batu Seyis’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Ahmet Ogan Dörtyol’un başında ilk sınavını 26 Ekim Cumartesi günü evinde Çanakkale karşısında verecek.