Dörtyol’a pekmezli galibiyet

Dörtyol tarihinde ilk kez mücadele ettiği K-PET Birinci Ligdeki ilk galibiyetini Ozanköy karşısında, deplasmanda aldı.
Ahmet Özkurtuluş’un yönettiği Mustafa Özkayım Stadındaki maçta Dörtyol’dan 5 futbolcu sarı kart gördü.
Maçın ilk devresin Ozanköy, 36. Dakikada Okan Kibar’ın golüyle 1-0 öne geçerken devre bu skorla sona erdi.
Dörtyol maçın ikinci devresine golle başlarken, 47’da Furkan Zengin skora denge getirdi. İkinci devredeki etkisini golden sonra da sürdüren Dörtyol, Ayberk Payas’ın 70. Dakikadaki golüyle maçı deplasmanda 2-1 kazandı.