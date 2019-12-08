Dörtyol’a Maraş freni

K-Pet 1. Lig’in orta sıralarında bulunan Dörtyol ile Maraş arasındaki 13. Hafta mücadelesinde konuk Maraş her iki devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak Dörtyol’un çıkışına dur dedi

Stad: Dörtyol Stadı

Hakemler: Zekai Töre, İsmail Egeli, Halil Erdem Canaloğlu

Dörtyol:Süleyman, Mustafa Ali , Anıl (Mustafa Güner), Ali, İskender, Olcay, Ömer, Melih(Enver), Osman, Ayberk (Can), Mustafa Çelik.

Maraş: Cantay, Mustafa, Oğuz, Emre, Yekta, Sedat, Aziz, Mustafa Köleli (Gökhan), Yıldıray (Tahsin). Cenker, Süleyman Bayır(Ali)

Goller: Dk. 45 Süleyman Bayır, Dk. 55 Yıldıray (Maraş)

K.Kart: Dk. 82 Emre (çift sarı kart)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’in 13. Hafta karşılaşmasında son haftaların çıkışta olan iki takımının mücadelesinde konuk Maraş, ilk devrede golcüsü Süleyman, ikinci devrede ise Yıldıray’ın ayağından bulduğu gollerle Dörtyol’u evinde mağlup etti.

Karşılaşmaya iki takımda atak başladı.

14. Dk. Hızlı gelişen Dörtyol atağında Ayberk’in defans arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Çelik kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topa gecikince vursun top kalecide kaldı.

Dk.25 Maraş takımının organize gelişen atağında Dörtyol ceza sahasının solunda topla buluşan Mustafa Köleli bekletmeden yaptığı ortada Sedat’ın topa gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.43 Maraş'ın kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına kaldırılan topa hareketlenen Süleyman kafayla topa dokundu. Ancak kaleci topu kornere tokatladı.

Dk.45 Hızlı gelişen Maraş atağında orta sahada topla buluşan Yıldıray çok güzel bir topla Dörtyol defansının arkasına sarkan Süleyman'ı buluşturdu. Süleyman da Dörtyol ceza sahası önünde topu kalecinin yanından plase vuruşla köşeden ağlarla buluşturdu.

Dk.55 sağ kanattan gelişen Maraş atağında topla buluşan Cenker Dörtyol ceza sahasına hızla girerek yerden kestiği topa gelişine vuran Yıldıray topu ters köşeden ağlara gönderdi. 0-2

Dk.61 Hızlı gelişen Maraş atağında Gökhan pasıyla defans arkasında topla buluşan Süleyman'ın plase vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Dk. 65 Dörtyol atağında verkaç sonrasında Maraş ceza sahasında topla buluşan Osman’ın şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Dk.66 Dörtyol atağında İskender’in ara pasında defans arkasında topla buluşan Osman plase vuruşunda top yan direğe vurarak çizgiyi takip edip auta gitti.

Dk. 82 Dörtyol atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen Osman defans oyuncusunun müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Osman’ın vuruşunda top yandan auta gitti.Penaltı sonrasında hakeme laf atan Emre sarı kart görürken daha sonra ise alkış yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmedi.