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Dörtyol yoğun çalışıyor

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Dörtyol’da antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ederken, takım 3 de hazırlık maçı oynayarak hazırlıklarını tamamlayacak

Dörtyol yoğun çalışıyor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği K-PET 1.Ligde kalan 8 haftaya hazırlanan Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol,son maçını COVİD-19 süreci öncesinde deplasmanda Çanakkale ile 22.haftada oynamıştı.

Aradan geçen 2 aylık zor bir süreç sonrasında teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yeniden çalışmalara başlayan Dörtyol, 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren antrenmanlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ameliyat olan takım kaptanı Can Özsoy ve koronavirüs salgını öncesinde ülkelerine dönen Türkiyeli oyuncular Berkant İstanbul ve Burak Toker çalışmalarda yer almıyor. 18 Mayıs’ta mesafeli olarak başlatılan çalışmalarda haftanın 5 günü yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol’da, Ramazan Bayramı’nın ilk günü verilen izinin ardında bayramın ikinci gününden itibaren çalışmalara yeniden başladı.  

Antrenmanların çok yoğun geçtiği Dörtyol’da, ligde kalan 8 haftalık süreci tamamlama adına yapılan ilk hazırlık maçı 6 Haziran’da Süper Lig ekiplerinden Gönyeli ile oynanacak. 10 Haziran’da BTM 2.Lig ekiplerinden Pergama ve son hazırlık maçı ise 13 Haziran’da Cihangir ile yapılarak hazırlıklar tamamlanacak.

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