Dörtyol'un kampı tamamlandı

Dörtyol devre arası kamp çalışmalarını tamamlarken, dört günlük kampta sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yaparak ikinci devreye hazırlandı

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol devre arası kamp çalışmalarını tamamladı. 16-19 Ocak tarihleri arasında Mağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi güney kampüsünde bulunan

Pop Art’da gerçekleştirilen kamp oldukça güzel ortamda verimli geçerken 2. hazırlık dönemi 2. etap çalışmaları da tamamlanmış oldu.

Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde gerçekleştirilen kampta 21 futbolcu yer aldı. Dört günlük kamp programı çerçevesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift antrenman yapan Dörtyol takımı, Mormenekşe ile de hazırlık maçı yaptı.

Antrenmanların dışında yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyon açısından da önemli oldu.

İkinci devreye yönelik çalışmalara yoğun bir şekilde kamp programı ile devam eden Dörtyol kafilesi ile birlikte olan Başkan Erhan Öztürk, Ekrem Soyşen, Yunus Nural, Murat Çalışkan sürekli olarak kampta kafile ile birlikte olarak takımı sıkı denetim altına aldılar.

Dörtyol takımındaki birliktelik yönetim ve teknik kadroyu mutlu ederken, kafile başkanı Kağan Taşer, Buğra Yiğen tüm ihtiyaçların karşılaması için yoğun çalıştılar.

İkinci devreye yönelik açıklamalar yapan teknik direktör Ahmet Ogan, ikinci devrede özellikle ilk yedi haftalık periyottaki karşılaşmalarda maksimum puanları alarak lige renk katmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Ahmet Ogan, ikinci devrede hedefledikleri noktaya gelebilme adına işi sıkı tutarak koydukları hedefe ulaşmak için çalışmalara ara vermeden devem ettiğini belirtti.