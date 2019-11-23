Dörtyol, tek attı üç aldı

Stad: Dörtyol Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun
Dörtyol: Süleyman, Mustafa Ali, Salih, Ali Özay, Can, İskender (Osman), Olcay, Mustafa Çelik, Furkan, Ayberk (Ömer), Melih (Enver)
Girne Halk Evi(GHE): Athos, Mustafa Avcı, Mustafa Çiçekli, Cemal, Ulaş, Ali, Muhammet Ali, Ahmet, Samet(Mahmut), Yiğit (Ayden), Kaan
Gol: Dk.1 Mustafa Çelik
İbrahim DALOĞLU
K-Pet 1. Lig’de orta sıralarda kalmak isteyen Dörtyol ile üst sıraları hedefleyen Girne Halk Evi arasındaki 11. Hafta mücadelesinde ev sahibi Dörtyol ilk dakikada Mustafa Çelik’in ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazanarak çıkışını sürdürdü.
Ev sahibi Dörtyol maça adeta gol ile başladı.
Dk. 1 Dörtyol atağında Girne Halk Evi ceza yayı önünde topla buluşan Ayberk’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Melih’in vuruşunda top yan direkten döndü.Dönen topu takip eden Mustafa Çelik topu ayak içiyle ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.
Dk. 24 Sağ kanattan gelişen GHE atağında Kaan’ın pasıyla sağ çaprazdan Dörtyol ceza sahasına giren Samet çaprazdan şert şutunda kaleci Süleyman gole izin vermedi.
Dk. 40 Girne Halk Evi atağında sol kanatta topla buluşan Ahmet Saygı çalımlarla Dörtyol ceza sahasına girdi. Ahmet Saygı defanstan sıyrılmaya çalışırken yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Kaan’ın vuruşunda köşe giden topu kaleci Süleyman uzayarak tokatladı ve gole izin vermedi.
İlk devre Dörtyol 1 – GHE 0 şeklinde tamamlandı.
Dk. 69 Girne Halk Evi’nin kullandığı köşe atışında defanstan seken topla ceza sahası içinde buluşan Cemal’ın vole vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
Dk. 75 Organize gelişen Dörtyol atağında Mustafa Ali’nin pasıyla GHE ceza alanında topla buluşan Ayberk, pasıyla müsait pozisyondaki Osman’ı topla buluşturdu. Osman’ın şutunda Athos topu kornere çeldi.
Dk. 84 Girne Halk Evi atağında Ahmet Saygı Dörtyol cezası sahasına yaptığı ortada defanstan seken topla buluşan Kagan’ın sert şutunda kaleci Süleyman yine gole izin vermedi.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dörtyol maçı 1-0 kazandı ve maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.