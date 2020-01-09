banner255
banner69
Hamitköy'ün saha isyanı
Hamitköy'ün saha isyanı
30 0
GG, Joseph’i istiyor
GG, Joseph’i istiyor
128 0
 
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
Araç Kayıt’ta kuyruklar azalmadı
55 0
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün
15 0
80 0
Su taşkınları yolları kapattı
Su taşkınları yolları kapattı
175 0
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
50 0
banner374

Dörtyol sıkı hazırlanıyor

banner27

İlk devreyi play-out’un dışında puan cetvelinde 10. sırada tamamlayan Dörtyol, ligin ikinci devresinde daha başarılı olabilmek için sıkı şekilde hazırlanıyor

Dörtyol sıkı hazırlanıyor

Tarihinde ilk kez K-Pet 1. Ligde mücadele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol ilk devreyi play-out’un dışında puan cetvelinde 10. sırada tamamlamıştı.

İlk devreyi 20 puanla play-out’un dışında tamamlamayı başaran Dörtyol ikinci devreye umutla giriyor. Ligin ilk devresi devam ederken Dörtyol takımından ayrılan Sami Yahat, Anıl Haklıgör’den sonra devre arasında takımın deneyimli ve tecrübeli isimleri takımdan ayrıldı. Mustafa Tekpınar, Mustafa Çelik, Rıdvan Doymaz, Murat Yiğen, Ali Özay Çelik sakatlığı devam eden Türkiye’li oyuncu Furkan Zengin, takımdan ayrıldılar.    

Dörtyol’da takımdan ayrılan futbolcuların yerine takviyeler yapmak için başkan Erhan Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde çalışmalar devam ederken, bazı futbolcular kadroya dahil edildi. Sezon başı takımla olamayan Mustafa Güner, Esad Gök, sakatlıkları düzelen Hakan Özoğlu, Volkan Şengül, vatani görevini tamamlayan Selkan Deniz takıma dahil edildi. Yabancı futbolcu kontenjanı boş olan Dörtyol, Türkiye’den Aliağa Futbol A.Ş takımından hücum hattına Burak Toker ile Berkant İstanbul transfer etti.

3 Ocak’ta başlayan hazırlık döneminde takımın çalışmaları devam ederken ligin ikinci devresinde daha başarılı olabilmek hedefleniyor.

Dörtyol sezon açılışına kadar 12 antrenman, Gençler Birliği, Çanakkale, Maraş, Mormenekşe olmak üzere de 4 hazırlık maçı yapacak.   

Mağusa’da yapılacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek olan Dörtyol’da kamp, 16-19 Ocak tarihleri arasında 4 günlük yapılacak. Kamp çalışmaları boyunca 5 antrenman birde hazırlık maçı yapılacak. Dörtyol, ligin ikinci devresinin ilk maçında Görneç ile karşılaşacak.  

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.