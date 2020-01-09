Dörtyol sıkı hazırlanıyor

İlk devreyi play-out’un dışında puan cetvelinde 10. sırada tamamlayan Dörtyol, ligin ikinci devresinde daha başarılı olabilmek için sıkı şekilde hazırlanıyor

Tarihinde ilk kez K-Pet 1. Ligde mücadele eden Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol ilk devreyi play-out’un dışında puan cetvelinde 10. sırada tamamlamıştı.

İlk devreyi 20 puanla play-out’un dışında tamamlamayı başaran Dörtyol ikinci devreye umutla giriyor. Ligin ilk devresi devam ederken Dörtyol takımından ayrılan Sami Yahat, Anıl Haklıgör’den sonra devre arasında takımın deneyimli ve tecrübeli isimleri takımdan ayrıldı. Mustafa Tekpınar, Mustafa Çelik, Rıdvan Doymaz, Murat Yiğen, Ali Özay Çelik sakatlığı devam eden Türkiye’li oyuncu Furkan Zengin, takımdan ayrıldılar.

Dörtyol’da takımdan ayrılan futbolcuların yerine takviyeler yapmak için başkan Erhan Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde çalışmalar devam ederken, bazı futbolcular kadroya dahil edildi. Sezon başı takımla olamayan Mustafa Güner, Esad Gök, sakatlıkları düzelen Hakan Özoğlu, Volkan Şengül, vatani görevini tamamlayan Selkan Deniz takıma dahil edildi. Yabancı futbolcu kontenjanı boş olan Dörtyol, Türkiye’den Aliağa Futbol A.Ş takımından hücum hattına Burak Toker ile Berkant İstanbul transfer etti.

3 Ocak’ta başlayan hazırlık döneminde takımın çalışmaları devam ederken ligin ikinci devresinde daha başarılı olabilmek hedefleniyor.

Dörtyol sezon açılışına kadar 12 antrenman, Gençler Birliği, Çanakkale, Maraş, Mormenekşe olmak üzere de 4 hazırlık maçı yapacak.

Mağusa’da yapılacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek olan Dörtyol’da kamp, 16-19 Ocak tarihleri arasında 4 günlük yapılacak. Kamp çalışmaları boyunca 5 antrenman birde hazırlık maçı yapılacak. Dörtyol, ligin ikinci devresinin ilk maçında Görneç ile karşılaşacak.