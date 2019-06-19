Dörtyol sağlam alt yapı oluşturacak

Dörtyol Spor Kulübü tarafından alt yapı takımlarına futbolcu kazandırmak için seçmeler başlatıldı

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Dörtyol Spor Kulübü tarafından alt yapılara futbolcu kazandırmak için seçmeler başlatıldı.

Dörtyol Spor Kulübü başkan Erhan Öztürk ve yönetim, oluşturacağı geniş alt yapı ağı ile güçlü bir alt yapı oluşturmaya çalışıyor.

Dörtyol Spor Kulübü Akademi yönetimi altyapılardan sorumlu yönetici Necip Fidan tarafından başlatılan, U21 antrenörü Halil Erdoğuş yönetiminde yapılan altyapı seçmeleri her hafta Cuma günü saat 18:00 de Dörtyol Stadında yapılıyor.

Dörtyol Spor Kulübü ile Akademi yönetimi altyapı seçmelerine katılmak isteyen lisanslı futbolcular, kulüplerinden alacakları izin belgeleri ile lisansı olmayan ve lisans düşmüş olan futbolcular ise ailelerinden izin alarak seçmelere katılabilirler. Bu kriterlerin dışında hiçbir şekilde seçmelere futbolcular dahil edilmeyeceği açıklandı.

Dörtyol Spor Kulübü Akademi yönetimi tarafından altyapılara futbolcu kazandırmak için başlatılan seçmelerde U21, U17, U15 yaş kategorileri oluşturulması için de 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 doğumlu futbolcuların katılabileceği açıklandı.

Temmuz ayının sonun kadar devam edecek olan çalışmaların ardından seçilecek futbolcular ile kategoriler belirlenerek yeni sezona her kategoride lige hazır olarak girilmesi planlanıyor.