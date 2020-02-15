Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi

Dörtyol konuk ettiği düşme potası içinde olan Ozanköy’e gol yağdırarak sahadan 7-0 galip ayrılarak ligin ikinci devresindeki çıkışını sürdürdü

Stad: Dörtyol Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Ali Akçınar, Hakan Gök

Dörtyol: Süleyman, Mustafa Ali(Volkan), Salih, Ali Özay, Hakan (Gürkan),Osman (Selkan), İskender, Ayberk, Berkant, Burak.

Ozanköy: Burak, Ahmet(Güler), Çağrı (Rasim), Ersal, Hüseyin(Ahmet), Kaan, Murat, Oğuzhan, Tuğrulsan, Buğra, Hakan

Goller: Dk8Hakan,Dk.19,28,44 Berkant, Dk.23Osman,Dk63Ayberk,Dk. 90Gürkan (Dörtyol)

K-Pet 1. Lig’in 19. haftasında Dörtyol konuk ettiği Ozanköy’ü ilk devrede 5, ikinci devrede ise 2 gol atarak 7-0 mağlup ederek ikinci devrede oynadığı dördüncü maçında 3. galibiyetini alarak yukarıya tırmanışını sürdürdü. Maya hızlı başlayan Dörtyol aradığı golü erken buldu.

Dk. 8 Dörtyol’un Burak’la kullandığı köşe atışında Ozanköy ceza alanı içinde defansın uzaklaştıramadığı topla son olarak buluşan Hakan sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 19 Sağ kanattan gelişen Dörtyol atağında Ayberk, Ozanköy ceza sahasına girerken ara pasıyla Berkant’ı topla buluşturdu. Berkant’ta bekletmeden vuruşunu yaparak topu kalecini altından ağalara gönderdi. 2-0.

Dk. 23 Yine sağ kanattan gelişen Dörtyol atağında Hakan’ın ceza alanına ortasında topla buluşan Osman bir çalımla önünü boşaltarak şutunu attı ve topu köşeden ağlara gönderdi. 3-0

Dk. 28 Ayberk orta alanda kazandığı topla Ozanköy defansı arkasına hareketlenen Berkant’ı buluşturdu. Berkant’ta ceza yayı üzerinde düzgün bir vuruşla topu üst köşeden ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı.

Dk. 44 Dörtyol’un sol kanattan Osman’la başlayan atağında orta alanda topla buluşan Burak’ın Ozanköy defansı arkasına attığı topla buluşan Berkant’ın plase vuruşunda top yan direğe vurarak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Berkant kaleciden önce topa dokunarak ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi. 5-0

İkinci devreye daha kontrollü başlayan ev sahibi Dörtyol topu ayağında tuttu.

Dk. 54 Dörtyol’un sağ kanattan gelişen atağında Osman’ın kafayla indirdiği topa Berkant voleyle vurdu ancak kaleci Burak gole izin vermedi.

Dk. 63 Ozanköy ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Ayberk önünü boşaltarak sert ve düzgün bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi. 6-0

Dk. 90 Dörtyol’un sağ kanattan Burak’la gelişen atağında ceza alanına yaptığı ortada Ayberk topu Ali’ye müsait pozisyonda vuruşunda top defanstan döndü. Dönen topla buluşan Gürkan ise sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 7-0