Dörtyol, nihayet evinde güldü

K-Pet 1. Lig’in alt sıralarından uzaklaşmak isteyen iki takımının Dörtyol’daki mücadelesinde ev sahibi Dörtyol konuk ettiği B.Bağcıl’ı 3-1 mağlup ederek evindeki ilk galibiyeti aldı

Stad: Dörtyol Stadı

Hakemler: Ömer Doğru, Cemal Sarı, Mehmet Volkan Sarı

Dörtyol: Süleyman, Salih, Mustafa Tekpınar, Ali, Ayberk(Ömer) , Olcay, Can (İskender), Melih, Osman (Mustafa Çelik), Mustafa Ali, Furkan.

B.Bağcıl: Salih, Ahmet Zaifoğlu, Kemal Solkanat, Doğukan, Mehmet (Kemal), Cahit(Turgay), Arda, Cemal(Okan), Mete, Cevdet, Zekai

Goller: Dk. 6 Ayberk, Dk. 9 ve 48 Furkan(Dörtyol) Dk. 35 Zekai (B. Bağcıl)

K-Pet 1. Lig’in 9. haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada ev sahibi Dörtyol konuk ettiği B.Bağcıl’ı golcüleri Ayberk ve Furkan’ın iki golüyle 3-1 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini alırken, düşme potasından çıkmış oldu. Bağcıl ise düşme potasına geriledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Dörtyol takımı ilk 10 dakikada bulduğu iki gol ile rahatladı.

Dk. 6 Dörtyol atağında Bağcıl ceza alanı içinde topla buluşan Ayberk güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Dk. 9 Melih’in sağ kanattan başlattığı Dörtyol atağında Bağcıl ceza sahasında topla buluşan Furkan topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Bu dakikadan sonra skoru korumaya çalışan Dörtyol takımı geriye yaslandı ve Bağcıl’ın üstüne gelmesine izin verdi.

Dk. 35 Bağcıl’ın organize gelişen atağında Mete’nin pasıyla Dörtyol ceza sahası içinde topla buluşan Zekai kaleci Süleyman’ı mağlup ederek skoru 2-1 yaptı.

Dk. 45 Organize gelişen Dörtyol atağında sağ kanattan Bağcıl ceza sahasına giren Melih’in ortasında ceza yayı önünde topla buluşan Ayberk, müsait pozisyonda bulunan Furkan’ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan’ın plase vuruşunda ağlara giden topu Ahmet Zaifoğlu çizgiden çıkardı.

Dk. 48 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Can’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Melih hızla Bağcıl ceza alanına girerek topu yerden kesti. Bağcıl defansından seken topla buluşan Furkan’ın plase vuruşunda kaleci Salih’in müdahalesine rağmen top köşeden ağlara gitti. 3-1

Dk. 62 Orta alanda Dörtyol takımının kazandığı topla hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Melih Bağcıl ceza alanına girerek şutunu attı. Ancak kaleci Salih topu kornere çeldi.

Dk. 80 Bağcıl’ın sağ kanattan Okan’la gelişen atağında Okan’ın Dörtyol ceza alanına yaptığı ortada Zekai’nin müsait pozisyondaki vuruşu zayıf olunca top kaleci Süleyman’da kaldı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Dörtyol 3-Bağcıl 1 şeklinde tamamlandı.