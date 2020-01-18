Dörtyol, Mormenekşe’yi devirdi

Dörtyol ile Mormenekşe arasında oynanan hazırlık maçında Dörtyol, Mormenekşe’yi mağlup etti

Futbol liglerimizde devre arası çalışmalarında sona gelinirken, takımlarımız hazırlık çalışmalarında da sona geldiler. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile takımlarımız kadrolarını şekillendirmeye başladılar.

K-Pet 1.Lig ekiplerinden Dörtyol ile Mormenekşe hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Dörtyol Stadı’nda oynanan Şakir Azizoğlu, Özalp Ürüncüoğlu ve Kadir Gökdemir hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Dörtyol 2-1 kazandı.

Karşılaşma boyunca her iki takımda yeni transferler ve tüm oyunculara şans verirken, karşılaşmada Dörtyol’a galibiyeti getiren golleri Selkan Deniz ve Osman Şanverdi atarken, Mormenekşe’nin tek golünü penaltıdan Gökay Alpçoğay kaydetti.

İkinci hazırlık dönemi çalışmalarını kampla sürdüren Dörtyol bugün sabah yaptığı son antrenmanlar kampı tamamlarken, ilk hafta oynayacağı Görneç maçının hazırlıklarına Salı akşamı antrenmanla başlayacak.