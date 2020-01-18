banner255
banner69
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
35 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
29 0
 
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
29 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
38 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
25 0
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
21 0
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
430 0
banner374

Dörtyol, Mormenekşe’yi devirdi

banner27

Dörtyol ile Mormenekşe arasında oynanan hazırlık maçında Dörtyol, Mormenekşe’yi mağlup etti

Dörtyol, Mormenekşe’yi devirdi

Futbol liglerimizde devre arası çalışmalarında sona gelinirken, takımlarımız hazırlık çalışmalarında da sona geldiler. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile takımlarımız kadrolarını şekillendirmeye başladılar.

K-Pet 1.Lig ekiplerinden Dörtyol ile Mormenekşe hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Dörtyol Stadı’nda oynanan Şakir Azizoğlu, Özalp Ürüncüoğlu ve Kadir Gökdemir hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Dörtyol 2-1 kazandı.

Karşılaşma boyunca her iki takımda yeni transferler ve tüm oyunculara şans verirken, karşılaşmada Dörtyol’a galibiyeti getiren golleri Selkan Deniz ve Osman Şanverdi atarken, Mormenekşe’nin tek golünü penaltıdan Gökay Alpçoğay kaydetti.

İkinci hazırlık dönemi çalışmalarını kampla sürdüren Dörtyol bugün sabah yaptığı son antrenmanlar kampı tamamlarken, ilk hafta oynayacağı Görneç maçının hazırlıklarına Salı akşamı antrenmanla başlayacak.  

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.