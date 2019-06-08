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Dörtyol, köylüsünü istiyor

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Dörtyol, köylüsünü istiyor
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Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Dörtyol, ligde iyi bir yer edinmek için transfer çalışmaları yürütüyor.

Dörtyol, Dörtyollu olan ancak Hamitköy alt yapısından yetişen ve gerek Hamitköy U21 Takımında gerekse de Hamitköy A Takımında başarılı maçlar çıkaran genç kaleci Tolga Nergiz’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Ligde Gençler Birliği forması giyen Tolga Nergiz için Hamitköy yönetimi ile masaya oturan Dörtyol transfer komitesi, transfer konusunda önemli yol katetti.

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