Dörtyol – Karaoğlanoğlu finaline doğru

BTM Birinci Ligde Kırmızı ve Beyaz Gruplarda normal sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak. Play off finali için ise en kuvvetli olarak Dörtyol – Karaoğlanoğlu ihtimali ön plana çıkıyor

Sarp KIZILIRMAK Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligde Kırmızı ve Beyaz Gruplarda normal sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak. BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta son haftaya Vadili’nin 1 puan önünde giren Dörtyol’un son haftada ligden düşen ve maçlarına çıkmayan Gaziköy ile oynayacağı göz önüne alınırsa, rakibini mağlup edip, sezonu ikinci tamamlaması bekleniyor. Dörtyol bu gerçekleşirse play off finali oynama hakkı elde edecek. BTM Birinci Lig Beyaz Grupta Karaoğlanoğlu son hafta maçları öncesinde play off oynama hakkını garantiledi. Ancak Karaoğlanoğlu’nun, son hafta lider Lapta’nın puan kaybetmesi ve Karaoğlanoğlu’nun da Tatlısu’yu da mağlup etmesi durumunda şampiyonluk şansı da bulunuyor. Bu durumda ise Lapta, play off oynayacak