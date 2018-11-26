Dörtyol kampta bilendi

1 Aralık’ta başlayacak olan BTM Birinci Lig’de iddialı olmak isteyen Dörtyol, başlamasına sayılı günler kalan lige kamp yaparak hazırlandı.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde 3 gün boyunca kamp yapan Dörtyol’un kampına, 23 futbolcu katıldı. Antrenör Kağan Taşer ve kaleci antrenörü Yasin Düzgün yönetiminde sıkı bir çalışma temposu içerisine giren takım, lige zorlu Görneç deplasmanında girecek.

Dörtyol asbaşkanı Necip Fidan, iyi bir hazırlık devresi geçirdiklerini açıklarken, kampla birlikte yeni transferlerin takıma uyumunu da sağladıklarına vurgu yapan Necip Fidan, Dörtyol olarak hedeflerinin BTM Birinci Lig’de şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.