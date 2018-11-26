banner107
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
67 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
12 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
26 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
335 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
179 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
53 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
289 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
173 0
banner82

Dörtyol kampta bilendi

banner27

banner210
Dörtyol kampta bilendi
banner215

1 Aralık’ta başlayacak olan BTM Birinci Lig’de iddialı olmak isteyen Dörtyol, başlamasına sayılı günler kalan lige kamp yaparak hazırlandı.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde 3 gün boyunca kamp yapan Dörtyol’un kampına, 23 futbolcu katıldı. Antrenör Kağan Taşer ve kaleci antrenörü Yasin Düzgün yönetiminde sıkı bir çalışma temposu içerisine giren takım, lige zorlu Görneç deplasmanında girecek.

Dörtyol asbaşkanı Necip Fidan, iyi bir hazırlık devresi geçirdiklerini açıklarken, kampla birlikte yeni transferlerin takıma uyumunu da sağladıklarına vurgu yapan Necip Fidan, Dörtyol olarak hedeflerinin BTM Birinci Lig’de şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.