Dörtyol istediğini alamadı

Dörtyol konuk ettiği Yalova karşısında maçın tamamında üstün oynayarak birçok gol pozisyonuna girmesine karşın sadece 35. dakikada Berkant’ın ayağından golü bulurken, Yalova net pozisyon bulmadığı maçta Yasin’in şutuyla bulduğu golle sahadan 1- 1 eşitlikle ayrılmayı bildi

Stad: Dörtyol Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Necmi Bulut, İsmail Egeli

Dörtyol: Süleyman, Mustafa Ali, Salih, Ali Özay, Olcay, Ömer, Melih(Serhan), Hakan(İskender), Ayberk(Serkan), Berkant, Burak.

Yalova: Kıvanç, Özcan, Çağan, Sergülen, Hasip, Yasin (Barış), Ahmet, Metin, İltaç, Metin Serdar(Mehmet (Nurican), Midhat

Goller: Dk. 35 Berkant (Dörtyol), Dk 43 Yasin(Yalova)

K-Pet 1. Lig’in 17. Haftasında Dörtyol konuk ettiği Yalova karşısında 1-0 öne geçmesinde karşın ilk devrenin son dakikasında kalesinde gördüğü gole engel olamaması ve yakaladığı birçok net pozisyonu gole çeviremeyince sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapamak durumunda kaldı.

Karşılaşmaya iyi ve atak başlayan takım ev sahibi Dörtyol oldu.

Dk. 18. Dörtyol’un geliştirdiği atakta Yalova ceza alanı önünde topla buluşan Hakan önünü boşaltarak şutunu attı. Ancak top yan kale direğinin dibinden auta gitti.

Dk. 25 Bu kez sağ kanattan gelişen Dörtyol atağında Ayberk’in Yalova ceza alanına yaptığı ortada arka direkte bomboş pozisyonda topa ayak koymaya çalışan Hakan topu ıskalayınca Dörtyol bir golden oldu.

Dk. 35 Dörtyol takımının hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Melih, ileri çıkan Salih’i topla buluşturdu. Salih’te hızla Yalova ceza alanına girerek yerden yaptığı ortada Berkant topa ayak koyarak ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 43 Yalova’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta son çizgide topla buluşan Özcan topla Dörtyol ceza alanına girerek geriye kestiği topu Dörtyol takımından Ömer uzaklaştıramayınca topla buluşan Yasin sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-1. İlk devre bu sonuçla tamamlandı.

Dk. 63 Sağ kanattan gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Burak çalımlarla Yalova ceza yayı önüne gelerek şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 66 Yalova ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Berkant’ın şutunda kaleci Kıvanç topu kale çizgisinden çıkardı.

Dk. 76 Dörtyol atağında Yalova ceza alanı önünde topla buluşan Burak’ın sert şutunda köşeye giden topu Yalova kalecisi Kıvanç kornere çeldi.

Dk. 80 Sol kanattan gelişen Dörtyol atağında Serhan’ın pasıyla soldan Yalova ceza alanına giren Berkant yerden yaptığı ortada arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Ali Özay topu ağlara değil auta attı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.