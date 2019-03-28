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Dörtyol finalde

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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Dörtyol, Gaziköy'ün maça çıkmayacak olmasından dolayı grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi

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Dörtyol finalde
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Birinci Ligde Kırmızı ve Beyaz Gruplarda normal sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Görneç'in şampiyon olarak tamamladığı BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta son haftaya Vadili’nin 1 puan önünde giren Dörtyol’un son haftada ligden düşen ve maçlarına çıkmayan Gaziköy ile oynayacağı maç Gaziköy 'ün maça çıkmayacak olmasından dolayı oynanmayacak. Haftanın hakemlerini açıklayan KTFF bu maça atama yapmadı.

Dörtyol böylelikle sezonu ikinci tamamlamayı garantilerken, BTM Birinci Lig Beyaz Gruptan finale gelecek rakibini bekleyecek. Bu rakip ise ya Karaoğlanoğlu ya da Lapta olacak.

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