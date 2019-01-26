Dörtyol farklı kazandı

BTM Birinci Kırmızı Grup’ta dün oynanan 2 maçla, 9. hafta maçları başladı. Grupta bugün oynanan 2 maçla, ilk devre tamamlanacak. BTM Birinci Kırmızı Grup’ta ikinci devre gelecek hafta oynanacak maçlarla devam edecek. Grupta şampiyonlupa oynayan Dörtyol, Gaziköy’ü, 6-0 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.
Görneç’in lider bitirmeyi garantilediği BTM Birinci Kırmızı Grup’ta dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
Dörtyol – Gaziköy, 6-0
Dipkarpaz – Mehmetçik, 1-1
27 Ocak Pazar, Saat 14:00
Vadili – Geçitkale, 14 Ağustos Stadı, Ali Karahasan
Serdarlı – Türkmenköy, 14 Ağustos Stadı, Ahmet Özkurtuluş