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Dörtyol farkı

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Dörtyol farkı


Dörtyol, hazırlık maçında Çanakkale’yi Burak Toker, Osman Şanverdi (3), Melih Gök ve Ayberk Payas’ın golleriyle 6-2 mağlup etti

Futbol liglerimizde devre arası yaşanırken, takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile devam ediyor. 
K-Pet 1. Lig ekiplerinden Dörtyol ile Çanakkale hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Dörtyol Stad’ında oynanan ve Şakir Azizoğlu, Ali İşlek, Mert İşlek hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmayı Dörtyol 6-2 kazandı. 
Her iki takımın da doksan dakika boyunca yeni transferler ve tüm oyunculara şans verdiği karşılaşmada Dörtyol’a galibiyeti getiren golleri Burak Toker, Osman Şanverdi (3), Melih Gök ve Ayberk Payas atarken, Çanakkale’nin gollerini Ramazan Tokel (2) kaydetti. 
Dörtyol, bugün saat 13:00’te ise Maraş Necip Halil Kartal Stadında 1. Ligin diğer ekiplerinden Maraş ile karşı karşıya gelecek.

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