Dörtyol evinde beraberliğe abone

Dörtyol konuk ettiği Mormenekşe karşısında öne geçmesine karşın bu üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamayarak sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılarak ilk hafta olduğu gibi evinde beraberlikle yetindi. Mormenekşe ise İrfan ile son saniyede bulduğu pozisyonu değerlendiremeyerek beraberliğe razı oldu

Stad: Dörtyol Stadı Hakemler:Hakan Ünal, Mehmet Ekşici, Mert Ercan Bulut Dörtyol: Süleyman, Ali, Anıl, Mustafa, Olcay, Can(Ömür), Rıdvan, Mustafa Ali, Ayberk(Doğan), Osman (Furkan), Mustafa Çelik. Mormenekşe: Mehmet, Furkan, Fetin (İsmet), Salih, Sabri(Ahmet), Gökay, Tacettin, Berhan, Burak(Nazım), Haşim, İrfan. Goller: Dk17 Mustafa Ali, Dk37 Osman( Dörtyol), Dk5 Gökay, Dk58 Berhan (Mormenekşe) Kırmızı kart: Dk. 67 Mustafa Çelik(Dörtyol) İbrahim DALOĞLU K-Pet 1. Ligin 3. Hafta mücadelesinde ligin yeni ekibi Dörtyol konuk ettiği bölge takımlarından Mormenekşe ile 2-2 berabere kalarak 3. hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. Konuk Mormenekşe’nin maçın başında öne geçtiği karşılaşmada Dörtyol ilk devreyi 2-1 önde kapatırken, ikinci devrede toparlanan Mormenekşe beraberliği bulurken, galibiyet golünü ise son saniyede kaçırdı. Karşılaşmaya her iki ekipte kontrollü başladı. Dk. 5 Dörtyol defansının uzaklaştıramadığı topla Dörtyol ceza sahası çaprazında buluşan Mormenkşe’den Gökay biraz ilerledikten sonra güzel bir plaseyle topu uzak köşeden ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. Dk. 17 Dörtyol defansından ileriye uzun gönderilen topa hareketlenen Mustafa Ali, Mormenekşe defansının en gerisinde oynayan Furkan’ın topu ıskalaması sonrasında müsait pozisyonda aşırtma bir vuruşla kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi. 1-1 Dk. 22 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Mormenekşe ceza yayı önünde topla buluşan Mustafa Çelik’in kaleyi karşısına alarak sert şutunda kaleci Mehmet topu tokatlayarak kornere çeldi. Dk. 37 Dörtyol’un organize atağında sağ kanattan Rıdvan’ın güzel pasında defans arkasında topla buluşan Osman önünü boşaltarak şutunu attı ve topu ağlara gönderdi. 2-1 İlk devre böylece Dörtyol 2-Mormenkşe 1 şeklinde tamamlandı. Dk. 58 organize gelişen Mormenekşe atağında Dörtyol ceza sahası önünde topla buluşan Haşim güzel bir ara pasıyla defans arkasın da Berhan’ı gördü. Berhan da topla buluşarak kaleyi gördüğü anda güzel bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi. 2-2 Dk. 67 Dörtyol atağında Mustafa Çelik rakibi Sabri’ye yaptığı sert faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Dk. 87. Dörtyol’un organize gelişen atağında sağ kanattan Doğan’ın ortasında arkada oluşan karambolde topla buluşan Olcay’ın kaleci Mehmet’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet iyi kapanarak Olcay’a gol şansı vermedi. Dk. 90+4 Dörtyol orta sahasının kaptırdığı top sonrasında Nazım’ın ara pasına hareketlenen Haşim ceza alanına girer girmez topu bomboş pozisyonda bulunan İrfan’a bıraktı. Ancak İrfan altı pas üzerinden topu kale yerine üstten auta gönderdi. Maçta bu pozisyon sonrası tamamlandı. 2-2