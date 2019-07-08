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Dörtyol deneyim peşinde

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Dörtyol deneyim peşinde
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Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Dörtyol, genç futbolculardan oluşan kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmek istiyor. Dörtyol, Dörtyollu olan Can Özsoy, Gençler Birliği'nden ayrılma kararı alan Mustafa Tekpınar ve son olarak Dumlupınar forması giyen Ali Bayır'ı transfer etmek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler; #Dörtyol
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