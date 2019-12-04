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Dörtyol'dan sarı kart tepkisi

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Dörtyol'dan sarı kart tepkisi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol'un asbaşkanı Murat Çalışkan, Dörtyol'un rakiplerinin, ligden çekilen Doğancı takımı ile olan maçları öncesinde futbolcularını 4 sarı kart cezalısı durumuna düşürmelerine tepki gösterdi.

Dörtyol asbaşkanı Murat Çalışkan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Doğancı takımı ligden çekildi. Ama her hafta rakibinin 4 sarı kart cezalıları maç oynanmış gibi cezaları siliniyor.

Tabi durum böyle olunca da Doğancı maçından sonra Dörtyol maçına gelecek olan takımlar maalesef cezaları silinmiş bir şekilde tam kadro sahaya çıkıyorlar. Şimdi yetkililere soruyorum. Bu etik midir?"

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