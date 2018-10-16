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Dörtyol'da yeni oluşum

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Erhan Öztürk başkanlığında güçlü bir yönetim oluşturan Dörtyol'da takımın antrenörlüğünü ise Kağan Taşer yapıyor. Dörtyol kulübünün asbaşkanlığını ise Necip Fidan yapıyor.

Dörtyol'da yeni oluşum
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BTM Birinci Lig'deki Mesarya temsilcisi Dörtyol kulübü, yeni sezona yeni oluşum ile girecek.

Erhan Öztürk başkanlığında güçlü bir yönetim oluşturan Dörtyol'da takımın antrenörlüğünü ise Kağan Taşer yapıyor. Dörtyol kulübünün asbaşkanlığını ise Necip Fidan yapıyor. Necip Fidan, yeni sezona yönelik açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:

"Dörtyol olarak yeni sezona, yeni bir oluşum ile BTM Birinci Lig'de şampiyonluk hedefi ile gireceğiz. Buna tesis ve futbolcu kadrosu olarak hazırız.

Sentetik zeminli, aydınlatmalı bir sahamız var. Sahamızı daha kullanışlı hale getirmek için de çalışıyoruz. Sahamızın arka tarafında ise halı sahamız da mevcuttur. Yaptığımız iyi transferlerle de kadromuzu güçlendiriyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle, başarılı olacağımıza inanıyorum."

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