Dörtyol da kampanya başlattı

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Dörtyol Spor Kulübü de Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemiz ve ihtiyaçlı durumdaki halkımız için yardım kampanyası başlattı.

Dörtyol Spor Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Bu süreç içerisinde sıkıntı yaşayan ailelerimize destek olmak maksadıyla maddi veya malzeme yardımı kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Siz de katkı da bulunmak ister misiniz?” ifadeleri kullanıldı.