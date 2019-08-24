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Dörtyol'da dört imza

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K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Dörtyol, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda 4 futbolcuya daha imza attırdı.

Dörtyol'da dört imza
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 Dörtyol, Küçük Kaymaklı'dan kaleci Süleyman Langer ile Mormenekşe'den Can Özsoy ve Sami Yahat ile Mağusa Türk Gücü'nden Enver Aydınsoy'a bugün kiralık olarak imza attırdı. İmza töreninde asbaşkan Murat Çalışkan da yer aldı

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