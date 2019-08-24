Dörtyol'da dört imza

Dörtyol, Küçük Kaymaklı'dan kaleci Süleyman Langer ile Mormenekşe'den Can Özsoy ve Sami Yahat ile Mağusa Türk Gücü'nden Enver Aydınsoy'a bugün kiralık olarak imza attırdı. İmza töreninde asbaşkan Murat Çalışkan da yer aldı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.