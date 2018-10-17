banner107
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
Alsancak bölgesinde dolu yağışı yolları kapattı
1B 0
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
335 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
526 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
387 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
78 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
78 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
84 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
54 0
banner82
banner147

Dörtyol bombaları patlatmaya devam ediyor

banner27

Dörtyol bombaları patlatmaya devam ediyor
banner192

BTM Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya temsilcisi Dörtyol, yaptığı transferlerle, yeni sezona iddialı bir kadro ile girecek.

Yönetim kurulunun ve transfer komitesinin yaptığı çaptığı transfer çalışmaları aralıksız sürerken, Remzi Rıylı, Rifat Emirhan ve Selkan Deniz'den sonra, takımın kadrosu yeni transferler güçlendirilmeye devam ediliyor. Yeni Boğaziçi'nden Hakan Özoğul, Görneç'ten Ahmet Hayta ve Dumlupınar'dan Oğuzcan Aras takımın yeni transferleri oldular.

Yeni transferlerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda imza attırmaya devam eden Dörtyol'da Dumlupınar'da kiralık olarak forma giyen başarılı savunmacı Ali Özay Çelik de takıma katıldı.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.