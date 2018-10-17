Dörtyol bombaları patlatmaya devam ediyor

BTM Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya temsilcisi Dörtyol, yaptığı transferlerle, yeni sezona iddialı bir kadro ile girecek.

Yönetim kurulunun ve transfer komitesinin yaptığı çaptığı transfer çalışmaları aralıksız sürerken, Remzi Rıylı, Rifat Emirhan ve Selkan Deniz'den sonra, takımın kadrosu yeni transferler güçlendirilmeye devam ediliyor. Yeni Boğaziçi'nden Hakan Özoğul, Görneç'ten Ahmet Hayta ve Dumlupınar'dan Oğuzcan Aras takımın yeni transferleri oldular.

Yeni transferlerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda imza attırmaya devam eden Dörtyol'da Dumlupınar'da kiralık olarak forma giyen başarılı savunmacı Ali Özay Çelik de takıma katıldı.