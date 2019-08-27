Dörtyol alt yapısında Serhan rüzgarı esiyor

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan Dörtyol Spor Kulübünde yeniden yapılanma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetim, alt yapı takımlarında görev dağılımları yaparak takımların başına antrenörleri atamaya devam ediyor.

Alt yapılar yöneticisi ve sorumlusu Necip Fidan başkanlığında alınan karalar ile altyapılarda görev yapacak antrenörler de belirlenmeye devam ediyor. Dörtyol’da alt yapısında görev yapan Serhan Rüzgar, U12 takımın sorumluluğunu da yürütürken U17 takımının da başına getirildi. Dörtyol’da ilk kez kurulan U21 Takımını ise Halil Erdoğuş çalıştırıyor.