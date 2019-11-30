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Dörtyol alımını aldı

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Dörtyol alımını aldı

K-PET Birinci Ligde 12. haftada Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan maçta Dörtyol deplasmanda Lapta'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Ahmet Ogan yönetiminde çıkış yakalayan ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Dörtyol, zorlu deplasmanda kontrollü oyunu tercih ederken son bölümde yakaladığı kontra ataklarda süratli futbolcusu Osman Şanverdi'nin golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Utku Hamamcıoğlu'nun yönettiği maçın ilk devresinde gol olmazken, maçın golleri 88 ve 90. dakikalarda Osman Şanverdi'den geldi.

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