Dörtyol alımını aldı

K-PET Birinci Ligde 12. haftada Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan maçta Dörtyol deplasmanda Lapta'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Ahmet Ogan yönetiminde çıkış yakalayan ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Dörtyol, zorlu deplasmanda kontrollü oyunu tercih ederken son bölümde yakaladığı kontra ataklarda süratli futbolcusu Osman Şanverdi'nin golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Utku Hamamcıoğlu'nun yönettiği maçın ilk devresinde gol olmazken, maçın golleri 88 ve 90. dakikalarda Osman Şanverdi'den geldi.