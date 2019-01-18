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Dörtyol Akademi gelişiyor

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Dörtyol Akademi gelişmeye devam ederken, deneyimli ve başarılı bir teknik adam Serhan Rüzgar, Dörtyol Akademi’de çalışmaya başladı

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Dörtyol Akademi gelişiyor
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BTM Birinci Lig kulüplerinden Dörtyol’da yönetim kurulunun faaliyete geçirdiği Dörtyol Akademi gelişmeye devam ediyor.

Dörtyol yönetim kurulu ve Dörtyol alt yapı koordinatörü Süleyman Özkoç’un aldığı karar doğrultusunda, futbol alt yapı eğitiminde deneyimli ve başarılı bir teknik adam olan Serhan Rüzgar, Dörtyol Akademi’de çalışmaya başladı. Serhan Rüzgar daha önce Dumlupınar, Mağusa Türk Gücü ve KKTC Fenerbahçe Futbol Okulu’nda görev yapmıştı. Bu arada Dörtyol Akademi bünyesinde yer alan Dörtyol U15 Takımı için de teknik adam kısa süre içerisinde belirlenecek.

Bu arada Dörtyol Akademi’deki öğrenci sayısını artırmak için ise bölge köylerinden kayıtlar da Dörtyol Akademi’de kabul edilmeye başlandı.

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