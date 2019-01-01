Dörtyol Akademi faaliyette

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’a iddialı bir kadro ile giren ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Dörtyol, tesis alt yapısından sonra futbolcu alt yapısına da yatırım yapmaya başladı.

Dörtyol’un asbaşkanı Necip Fidan, aydınlatmalı sentetik zeminli stadlarının yanı sıra halı sahalarının da bulunduğunu açıklarken, bu tesis alt yapısından faydalanarak, Dörtyol Akademi’yi kurduklarını açıkladı.

Süleyman Özkoç koordinatörlüğündeki Dörtyol Akademi’den yetişecek yetenekli gençlerle geleceğin Dörtyol’unu yaratacaklarını söyleyen Necip Fidan, köylerinden yetişen gençlerin yeteneklerine de vurgu yaptı.