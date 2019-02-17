Dört dörtlük maç

Dumlupınar, Doğancı deplasmanında 4-1 öne geçtiği maçta rakibinin gollerine engel olamayarak 1 puana razı oldu. Doğancı maçı bırakmamanın ödülünü, son 4 dakikadaki gollerle bulup, 1 puanı hanesine yazdırdı

K-PET Birinci Ligde Dumlupınar, Emek Stadında özellikle ilk devresi yoğun yağmur ve dolu altında oynanan maçta Doğancı karşısında 4-1 öne geçtiği maçta rakibinin gollerine engel olamayarak 1 puana razı oldu. Doğancı maçı bırakmamanın ödülünü 1 puanı hanesine yazdırarak aldı.

İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maça Dumlupınar golle başlarken, ilk devreyi Hüseyin Kayalılar ve Berke Zorba’nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de fırtına gibi giren Dumlupınar, yine Berke Zorba’nın golüyle 3-0’ı buldu. Doğancı Mehmet Toros’un penaltı golüyle umutlansa da Emir Dolu’nun kafa golüyle Dumlupınar skoru 4-1 yaptı.

Maçın böyle bitmesi beklenirken, son 4 dakikada Mehmet Toros, İsmail Demir ve Ali Bayır’ın kendi kalesine attığı gollere engel olamayan Dumlupınar karşısında Doğancı 4-4’ü buldu.