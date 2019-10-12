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Dönüş en alt ligden olacak

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Takımın bulunduğu ligden çekildiği sezon sonundan itibaren bir yıl boyunca herhangi bir organizasyona katılmayan kulüp en alt ligden sezona başlayabilecek

Dönüş en alt ligden olacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu 9 Ekim 2019, Çarşamba günü toplanarak aşağıdaki kararları aldılar.

1) K-Pet Süper Ligi’nde, K-Pet 1. Ligi’nde ve U-21 Liglerinde 1., 2., 3., ve 4. Hafta maçları ile KTFF U17 Ligi’nin 1. Hafta maçlarının tescil edilmesine;

2) BTM Ligi Disiplin konularının BTM Ligi Kurulu tarafından karara bağlanmasına;

3) Liglerden çekilen takımların durumu ile ilgili olarak KTFF Yönetim Kurulu, 2020-2021 futbol sezonundan itibaren ilgili takımın bulunduğu ligden çekildiği sezon sonundan itibaren bir yıl boyunca KTFF tarafından yapılacak herhangi bir organizasyona katılmayacağı, cezanın tamamlanmasına müteakip katılmak istemesi halinde kulübün KTFF nezdinde bulunan en alt ligden başlayabileceğinin kulüplere duyurulmasına; yine çekilen takımın futbolcularının çekildiği sezon içerisinde bedelsiz olarak bir sezon boyunca kiralanabilmesine, sadece kiralanmasına, ikinci sene takımın herhangi bir lige katılmaması halinde tüm lisanslı futbolcularının bedelsiz serbest kalacağının kulüplere duyurulmasına karar vermiştir.

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