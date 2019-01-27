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Doğu’da turlayan Gençler Birliği oldu

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Doğu bölgesi ekiplerinin Kıbrıs Kupası mücadelesinde turu atlayan takım Mormenekşe’yi eleyen Gençler Birliği oldu

Doğu’da turlayan Gençler Birliği oldu
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Yer: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Ferhat Tuna

Mormenekşe: Gökhan, Sabri, Rıdvan, Fetin, Burak (Dk.81 Mustafa), Nasuh, Ömer (Dk.76 Ahmet), Gökay, Nazım (Dk.56 Tufan), Halil Türen, Haşim

Gençler Birliği: Valentin, Sinan, Mustafa, Cenker, Guaman, Elvis Sakyi, Tacettin (Dk.80 Hasan), Miranda, Hasan (Dk.43 Berk), Barış, Ahmet (Dk.82 Kaan)

Goller: Dk.48 Guaman (G. Birliği)

Kırmızı Kart: Dk.75 Elvis Sakyi (G. Birliği)

Kıbrıs Kupası 1. turunda K-PET Süper Lig ekibi Gençler Birliği, deplasmanda K-PET 1. Lig ekibi Mormenekşe karşısında zorlanmasına rağmen 1-0 galip gelerek ikinci tura yükseldi.

İlk devresi çekişmeli geçen ve 0-0 sona eren maçın ikinci devresinde İskele ekibine turu getiren golü 48. dakikada Guaman attı. Gençler Birliği, 75. dakikada Sakyi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen skoru koruyup, turu geçti.

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