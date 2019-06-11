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Doğu’da gündem takas

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Doğu’da gündem takas
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Doğu bölgesi kulüplerinden Mağusa Türk Gücü ile Mormenekşe arasında takas transferi gündeme geldi.

Mağusa Türk Gücü, Mormenekşe’nin kanattaki etkili ismi Emre Kuvvetlişahin’i kadrosuna katmak isterken, Emre’nin, Mağusa Türk Gücü savunmasının tecrübeli ismi Yusuf Beyazi ile takas edilmesi yönetimler arasında konuşuluyor. Yusuf Beyazi geçmiş sezonlarda Mormenekşe forması giymişti.

Emre Kuvvetlişahin, Mormenekşe ile Maraş arasında oynanan play out maçında sergilediği futbolla dikkat çekmiş ve Mormenekşe’nin ligde kalmasına büyük katkı koymuştu.

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