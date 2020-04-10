Doğruyol: Yabancı futbolcuya karşıyız

Adnan Doğruyol yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, adaletin olması için liglerin devam etmesi gerektiğini belirtip yabancı futbolcuya karşı olduklarını vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

Lefke Türk Spor Kulübü başkanı Adnan Doğruyol yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adnan Doğruyol'un açıklaması şöyle:

"Sporu sağlık ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaptırıyoruz. Bunun devam etmesi için de çalışıyoruz.

Futbol maçlarını Haziran veya Temmuz aylarında oynayabiliriz. Adaletli olması için ligler devam etmelidir. Futbolun devam etmesi büyük moral kaynağı da olacaktır. Yabancı futbolcuya karşıyız. Mevcut yabancılara çok iyi bakıyoruz. Onlar bizim misafirlerimizdir. Biz tamamen yerli futbolculardan oluşan bir lig istiyoruz. Lefke Karadağ Stadının yanındaki araziyi aldık. 120 dönümlük araziyi Lefke Avrupa Üniversitesi ile iş birliği içerisinde büyük yatırımlar yapacağız. Bu da alt yapımızı çok güçlendirecektir.