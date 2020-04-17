Doğruyol: Futbol moral kaynağıdır

Adnan Doğruyol, “Liglerin tamamlanması gerektiğine dikkat çekip, futbol yaşamın moral kaynağıdır.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor.

Lefke başkanı Adnan Doğruyol, liglerin tamamlanması gerektiğine dikkat çekip, “Sağlık Kurulunun şartlar tamamdır dediğinde maçlar başlar. Adil, adeletli olmak gerekir. Bunun için de sezon tamamlanmalıdır. Futbol yaşamın moral kaynağıdır.”