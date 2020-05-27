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Doğan’ın maç programı yoğun

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Doğan’ın maç programı yoğun

Özgür GÖKSEL

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra K-Pet Süper Ligin güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği de antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Dün, Mete Adanır Stadının üst bölümündeki antrenman sahasında çalışan sarı lacivertlilerin hazırlık maçı programı da belirlendi.

Doğan Türk Birliği, 2 Haziran’da Karşıyaka, 5 Haziran’da Binatlı ve 7 Haziran’da Gençlik Gücü ile hazırlık maçları oynayacak. Doğan Türk Birliği, hazırlık periyodunun son bölümünde de hazırlık maçları yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

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