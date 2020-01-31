Doğan’ın gözü zirvede

Doğan Türk Birliği, Lefke karşısında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı farklı kazanarak 37 puana yükselip, lider ile puan farkını 1’e indirdi. Lefke ise zorlu deplasmandan mağlup ayrılarak rahatlama şansını yitirdi

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sabriye Atikoğlu, Nejmi Bulut

DTB: Cem, Ahmet, Serhan, Kenan, Erdinç, Sercan, Koral (Çağrı), Razaq, Weston(Ali Akbulut), Ali, Billy (Aydın)

Lefke: Salih, Aykut, Semih, Candy, Esosa(Selçuk), Kasım, Armstrong (Yılmaz), Berk, Mustafa, Yakup, Okorie

K-PET Süper Ligde 17.hafta açılış karşılaşmasında Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği-Lefke karşılaştı.

Maçı 4-1 kazanan Doğan Türk Birliği’ni 3 puana götüren golleri Billy 2, Weston ve Kenan kaydetti. Lefke’nin tek golünü penaltıdan Kasım kaydetti. Doğan Türk Birliği’nden Sercan maçta kırmızı kart gördü. Maçın ilk devresi de 2-1 Doğan Türk Birliği üstünlüğünde tamamlandı.

Dk 6, Kenan köşe atışı kullandı, Weston yükselip kafayı vurdu, topu dışarı attı.

Dk. 11, Billy topu kale içine ortaladı, Razaq kafa vurdu, seken top kaleciden direk, dışarı çıktı.

Dk. 13, Serhan'in kale içine ortaladığı topla buluşan Billy topu ağlara gönderdi. 1-0.

Dk. 31, Ali Candy'i ceza alanında düşürdü. Penaltı. Vuruşu kullanan Kasım golü attı. 1-1.

Dk.36, Kenan çalımlarla Lefke savunmasını geçti. Aradan gönderdiği topla buluşan Weston Doğanı bir kez daha öne geçirdi. 2-1

Dk. 55, Kenan soldan kale içine kesti, önce Billy ıska geçti. Weston 6 pas içinde vuramayınca mutlak pozisyon kaçtı.

Dk.58, Kenan soldan yine ortaladı, topla buluşan Billy döndü vurdu. 3-1

Dk. 62, Razaq sağdan kesti, Kenan dokandi, 4-1.

Geriye kalan dakikalarda ve 4 dakikalık uzatmalarda da gol olmayınca karşılaşmayı Doğan Türk Birliği 4-1 kazandı.