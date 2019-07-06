Doğan’ın gönlü Halil Turan’da

Soydan SAKALLI

Forvet hattına kaliteli bir yerli golcü transfer etmek isteyen Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü’nün golcü futbolcusu Halil Turan’ı kadrosuna katmak istiyor. Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, Mağusa Türk Gücü başkan ve yönetiminin izin vermesi durumunda Halil Turan ile temasa geçip, kendisini transfer etmek istediklerini futbolcuya söyleyeceklerini açıkladı. Bu arada Türkiye BAL’dan yabancı futbolcuları denemeye alacak olan Doğan Türk Birliği, Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.